Exclusief voor abonnees Kinderen vinden zak vol juwelen tussen struiken in Rivierenhof 03 april 2019

00u00 0

In het Antwerpse domein Rivierenhof hebben schoolkinderen een grote zak vol juwelen gevonden die verstopt was in het struikgewas. De lokale politie vermoedt dat het om gestolen sieraden gaat en is op zoek naar de rechtmatige eigenaars.