Kinderen van uitgewezen Albanese familie kunnen dankzij ex-buren toch naar school blijven gaan

00u00 0 Ronny De Coster Na school stappen Klejdis (11), Sara (3) en Kejda (9) in de auto van een vrijwilliger, die hen naar hun nieuwe 'thuis' zal brengen. De Krant Na jaren in een boerendorpje vlak bij Oudenaarde, is een uitgeprocedeerd Albanees gezin vorige donderdag overgebracht naar een doorgangswoning, 70 kilometer verderop. Klejdis (11), Kejda (9) en Sara (3) hadden niet eens afscheid kunnen nemen van hun klasgenootjes. Maar het werd geen vaarwel: met dank aan buren en vrienden, die voor taxi spelen, gaan ze weer naar school.

Van de ene dag op de andere bleek de thuis van het Albanese gezin Kadrija niet meer de warme parochie Nederename, maar een doorgangswoning in Sint-Gillis-Waas. Met het oog op hun definitieve uitwijzing - het gezin probeert al sinds 2011 vruchteloos asiel te krijgen in ons land, omdat het naar eigen zeggen in Albanië in een hachelijke familievete is verwikkeld - stopten vorige week donderdag een politiecombi en twee anonieme wagens voor hun deur. Het was 7 uur 's ochtends, het gezin sliep nog. Niet veel later waren ze al op weg naar het Antwerpse. In twee auto's: vader Arben en moeder Lindita in de eerste, de kinderen in de tweede.

