Kinderen van Syriëstrijdster mogen nog niet naar oma 05 februari 2019

De twee dochtertjes van de Limburgse Syriëstrijdster Amina Ghezzal (30), Maria (4) en Sirin (2), zijn gisteren geland in België. Toen hun moeder begin vorig jaar met hen naar Turkije vluchtte, kreeg ze daar tien jaar cel. België wou de afkomst van de meisjes, die geboren zijn in Syrië, niet erkennen, waardoor ook zij meer dan een jaar vastzaten. In december verplichtte een Brusselse rechter de Belgische staat om hen toch papieren te geven. De moeder van Ghezzal wil zich nu over de kinderen ontfermen, maar ze kreeg hen gisteren nog niet te zien. Een jeugdrechter zal over hun lot beslissen. (MMM/GVV)