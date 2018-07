Kinderen stelen herbruikbare bekers op Gentse Feesten 20 juli 2018

De herbruikbare bekers op de Gentse Feesten zijn populair bij dieven. Op de Vlasmarkt, waar tot in de vroege uurtjes gefeest wordt, heeft men opgemerkt dat Roma-kinderen zich tussen de bars verstoppen om de bekers te stelen uit de speciale kokers waarin ze verzameld worden. Elke beker is 1 euro waard als hij wordt teruggebracht. "Het is een georganiseerd gegeven", zegt Feestenburgemeester Christophe Peeters (Open Vld), die organisatoren oproept tot waakzaamheid bij het sluiten van hun pleinen. Vanochtend vroeg was er opvallend meer politie aanwezig op de Vlasmarkt, specifiek om dit probleem aan te pakken. (VDS)