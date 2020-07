Exclusief voor abonnees Kinderen spelen steeds minder buiten 07 juli 2020

Kinderen spelen steeds minder buiten. Dat blijkt uit een onderzoek van Kind & Samenleving. Die vzw trok nog vóór de coronacrisis naar zeven wijken om er te observeren hoeveel kinderen er spelen op straten en pleinen, op speelpleintjes en in parken. In 2008 deden de onderzoekers hetzelfde. Wat bleek: nu spelen 37% minder kinderen in hun woonomgeving. In de drie stedelijke wijken die bezocht werden, gaat het om een achteruitgang van 50% of meer. Meisjes spelen ook minder buiten dan jongens. In 2008 zagen de onderzoekers op 100 spelende kinderen 45 meisjes; in 2019 nog maar 37. Bij de leeftijdsgroep van 9 tot 11 jaar zijn er zelfs maar 27% meisjes. Sportzones zijn ook echt jongensplekken: amper 15% is daar een meisje.

