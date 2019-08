Exclusief voor abonnees Kinderen op klaarlichte dag bestolen op kamp 22 augustus 2019

Dieven hebben dinsdag op klaarlichte dag hun slag geslagen tijdens het vakantiekamp in de Portaelsschool in Vilvoorde. Terwijl de 9 tot 13-jarigen aan het knutselen waren, werden geld voor drankjes, portefeuilles en gsm's uit de rugzakjes gehaald in de cafetaria. Opvallend: de dief moet doodgemoedereerd voorbij het lokaal gewandeld zijn waar de kinderen zaten. "Door de grote ramen zie je normaal iedereen voorbij komen maar we waren blijkbaar te druk bezig", zegt begeleidster Fien Cox. "Iedereen was uiteraard ferm onder de indruk. Maar het kamp gaat gewoon verder." De politie onderzoekt de zaak. (DBS)