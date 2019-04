Kinderen met autisme moeten twee jaar wachten op hulp ARA

02 april 2019

05u00 0 De Krant Wie autisme heeft, kan een beroep doen op aangepaste thuisbegeleiding om daar zo goed mogelijk mee te leren omgaan. Maar daarop is het vaak 2 tot 3 jaar wachten, blijkt uit een rondvraag van sp.a. "In verschillende provincies zijn er meer dan 700 wachtenden, en dat is nog een onderschatting."

Eens de diagnose autisme gesteld is, hebben patiënten recht hebben op thuisbegeleiding op maat. "Autisme heeft een impact op alle aspecten van je ontwikkeling, en dus is het belangrijk dat je je omgeving of die van je kind daaraan leert aanpassen", zegt Erik Buelens, directeur van thuisbegeleidingsdienst Het Raster. "Tijdens de thuisbegeleiding leggen we bijvoorbeeld aan broers, zusjes of ouders uit hoe ze best reageren op bepaald gedrag. Ook proberen we de thuisomgeving minder druk te maken, bijvoorbeeld met pictogrammen of een tijdschema, zodat kinderen weten wat er te gebeuren staat." Ook volwassenen met autisme kunnen een beroep doen op thuisbegeleiding. "We zoeken dan samen met hen naar de beste manier om hun leven te organiseren."

Komt regering goed uit

Alleen: op die hulp moeten ze gemiddeld 2 à 3 jaar wachten, blijkt uit een rondvraag van sp.a bij de erkende thuisbegeleidingsdiensten in Vlaanderen. "Hoe lang de wachtlijst precies is, weten we niet", aldus sp.a-parlementslid Freya Van den Bossche. Volgens haar laat Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) enkel registreren wie in begeleiding is, en niet de grote groep die wacht op hulp. "Waar mogelijk registreren de vier erkende thuisbegeleidingsdiensten voor autisme zelf de gezinnen die wachten. In Limburg, bijvoorbeeld, stonden er eind vorig jaar 733 mensen op de wachtlijst, tegenover 539 een jaar eerder. In Antwerpen en West-Vlaanderen ging het respectievelijk om 756 en 785 geregistreerden. Maar dat is nog een forse onderschatting, want sommige diensten werken noodgedwongen met een aanmeldingsstop om ouders niet met valse verwachtingen op te zadelen", aldus Van den Bossche. "In de provincie Antwerpen stonden er eind 2018 nog steeds 34 mensen met autisme op de wachtlijst die zich in 2013 hadden gemeld."

Sp.a vraagt eerst en vooral om het aantal wachtenden in kaart te brengen. "Zolang we dat niet doen, kan de minister blijven zeggen dat hij niet beschikt over de cijfers en niet weet welk budget er nodig is", aldus Van den Bossche. Maar volgens Vandeurzen zou zo'n registratie alles alleen maar vertragen. "Het voordeel van de 'Rechtstreeks Toegankelijke Hulp', waaronder ook de thuisbegeleiding bij autisme valt, is net dat mensen rechtstreeks terecht kunnen bij de diensten waar ze moeten zijn, zonder voorafgaandelijke screening door de overheid." Op termijn zou er wel meer transparantie komen, benadrukt hij. Maar volgens de thuisbegeleidingsdiensten komt het de overheid vooral goed uit dat de capaciteitstekorten onder de radar blijven.

Van 35 naar 6 miljoen

Vandeurzen benadrukt nog dat hij recent 6 miljoen euro heeft vrijgemaakt voor de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp. "Dat klopt, maar voor dit jaar was er eerst 35 miljoen voorzien", aldus Buelens. "En toen heeft de minister ervoor gekozen om 29 miljoen over te hevelen naar 'trap 2', de persoonsvolgende financiering." Dat is het zogenaamde 'rugzakje' waarmee mensen met zwaardere zorgbehoeften zorg kunnen aankopen. "Daar zijn de noden ook hoog, maar met 29 miljoen kunnen wij wel een veelvoud aan mensen begeleiden. Wij roepen de volgende Vlaamse regering dringend op om veel meer in te zetten op deze laagdrempelige zorg."