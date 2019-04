Exclusief voor abonnees Kinderen met autisme moeten twee jaar wachten op hulp 02 april 2019

Kinderen en volwassenen met autisme, die nood hebben aan thuisbegeleiding, moeten doorgaans twee à drie jaar wachten op hulp. Dat blijkt uit een rondvraag van sp.a bij de erkende thuisbegeleidingsdiensten. "Niemand weet hoe lang de wachtlijst precies is, want de overheid registreert enkel wie begeleid wordt, en niet wie wacht op hulp", aldus Vlaams Parlementslid Freya Van den Bossche (sp.a). In Limburg, Antwerpen en West-Vlaanderen waren er eind vorig jaar telkens meer dan 700 wachtenden. "Maar dat is nog een forse onderschatting", aldus Van den Bossche. "Sommige diensten moeten met een aanmeldingsstop werken om ouders geen valse hoop te geven." (ARA)