Kinderen in gesloten centra: VN tikt België wéér op de vingers 08 februari 2019

Het VN-comité voor de Rechten van het Kind tikt ons land opnieuw op de vingers voor het opsluiten van minderjarige migranten in gesloten centra. Sinds deze zomer kan ons land, na een onderbreking van tien jaar, opnieuw gezinnen met kinderen opsluiten met het oog op hun repatriëring. Die gezinsunits van het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel zijn een belangrijk onderdeel van het Belgische migratiebeleid. Het comité wil dat België stopt met deze praktijken en benadrukt dat ook op het vlak van gezinshereniging het belang van het kind vooropgesteld moet worden . Daarnaast baart de blijvende hoge kinderarmoede in ons land het comité grote zorgen. België moest op 24 en 25 januari in Genève aan achttien experts uitleg geven over de manier waarop het Verdrag voor de Rechten van het Kind (1989) wordt gevolgd.

