Kinderen gewond bij buscrash 43 00u00 0

Bij een busongeval in het Duitse Eberbach, tussen Mannheim en Mosbach, zijn gisterochtend kort voor 7 uur 48 inzittenden gewond geraakt. Om een nog onbekende reden verloor de chauffeur de controle over het stuur in een bocht naar links. De bus met leerlingen van een lagere en middelbare school ramde drie geparkeerde auto's en boorde zich daarna frontaal in de gevel van een elektrozaak. "Volgens de eerste vaststellingen remde de bus niet af, wat kan wijzen op een medisch probleem bij de bestuurder", klinkt het bij de lokale autoriteiten. In totaal werden gisterochtend 180 hulpverleners ingeschakeld om alle gewonden bij te staan of over te brengen naar nabijgelegen ziekenhuizen. Voor de tien zwaargewonden zijn drie reddingshelikopters en tien ambulances ingezet. (KSN)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN