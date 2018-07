Kinderen gaan naar de bakker € 4.075 voor 10 pistolets 11 juli 2018

Hans Delporte uit Merelbeke verslikte zich in zijn koffie toen bleek dat er 4.075 euro van zijn rekening werd gehaald bij de aankoop van 10 pistolets bij de plaatselijke bakker. Zijn kinderen waren twee weken geleden naar de bakker gestapt voor een zondags ontbijt. Bij het afrekenen met de bankkaart van hun papa maakte de winkelbediende echter een foutje. In plaats van 4,75 euro tikte ze 4.075 euro in op het bancontacttoestel. "Een menselijke fout, maar ik wil iedereen toch waarschuwen om attent te zijn bij het elektronisch betalen", zegt Delporte. "Volgens de politie heb je als consument geen poot om op te staan." Gelukkig zal de bakker de fout rechtzetten. (DVL)