Kinderen (even) niet toegelaten in Plopsaland 12 oktober 2019

Halloween komt eraan en dat is te merken in Plopsaland De Panne. Vanavond worden voor het eerst vier 'griezelzones' geopend die enkel toegankelijk zijn voor wie ouder is dan 14 jaar. Ook op 19 en 26 oktober en op 2 november kan je tussen 18 en 22 uur terecht in 'Freak Circus' (met griezelige clowns), 'Camping 't Zonnetje' (met ronddwalende zombies), 'Black Swamp' (met bloeddorstige piraten) en 'Lumberjack' (met dolgedraaide houthakkers). De zones zijn volledig afgesloten, zodat de kleinste bezoekers er geen last van hebben. Voor hen is er vanaf dit weekend een veel minder griezelige Piet Piraat Halloweenshow. En van 28 oktober tot en met 1 november zijn er Ketnet Halloween Nocturnes.