Kinderen en weduwe Eric Geboers treuren om hun held 16 mei 2018

Duizenden fans, sympathisanten en nabestaanden hebben gisteravond afscheid genomen van ex-motorcrosser Eric Geboers (55). Dat gebeurde op het circuit in Lommel, waar hij sinds 2008 de Belgische manche van het WK organiseerde. Dochter Maxine (16), zoon Jeff (20) en weduwe Fumi Atsumi (38) namen steunbetuigingen in ontvangst in een tentje onder de Belgische en Japanse vlag - en ze troostten ook elkáár. De foto op het doodsprentje toont Geboers die een Japanse shiba inu draagt, het hondje waarvoor de vijfvoudige wereldkampioen z'n leven gaf. "Je leefde als een kampioen en verliet ons als een echte held." (BVDH)

