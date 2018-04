Kinderen die te weinig slapen, worden sneller dik 18 april 2018

00u00 0

Te weinig slapen, kan obesitas veroorzaken bij kinderen. Dat legt een nieuwe Britse studie bloot. Kinderen en adolescenten die tijdens hun jeugd systematisch minder sliepen dan leeftijdsgenoten lopen op latere leeftijd meer risico om sneller dik te worden. "De hoeveelheid slaap is een belangrijke risicofactor voor toekomstige obesitas", zegt Michelle Miller, onderzoeker aan de universiteit van Warwick Medical School. Daar bekeken ze de slaapgewoonten van 75.499 jongeren en kinderen tussen 0 en 18. Van alle kinderen die minder dan het aantal aanbevolen uren in bed lagen, had liefst 58% meer aanleg om obees te worden.