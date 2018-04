Kinderen baas in nieuwe vertrekhal 06 april 2018

00u00 0

De luchthaven Oostende-Brugge heeft een nieuwe hall geopend waar families kunnen wachten voor ze op het vliegtuig stappen. "Oostende is al een populaire luchthaven voor gezinnen. We hebben daarom gekeken hoe we tegemoet konden komen aan de wensen van onze klanten. We hebben een plaats gecreëerd waar de kinderen zich volledig kunnen uitleven terwijl de ouders rustig wachten tot hun vlucht vertrekt", vertelt Dirk Van Holsbeke, general manager van TUI. In Hall B is een aparte speelzone voor kinderen, een plekje om rustig te werken of te ontspannen en een Grab&Fly-corner met broodjes en koude schotels. De speciale ruimte voor families is uniek. "Ik ken geen andere luchthaven waar ze gezinnen dit aanbieden", zegt Van Holsbeke. De luchthaven zit in de lift. In 2017 maakten 365.000 passagiers gebruik van Oostende. In de eerste drie maanden van 2018 is het aantal reizigers opnieuw gestegen met 15 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. (LBB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN