Exclusief voor abonnees Kinderen (8 en 9) ontsnappen aan ontvoering 04 oktober 2019

00u00 0

De gemeente Dour (Henegouwen) is in de ban van een witte bestelwagen waarvan de inzittenden gisterennamiddag zouden hebben geprobeerd om vier kinderen van acht en negen te ontvoeren. Een meisje en een jongen zouden in het voertuig zijn gesleurd terwijl ze op een veld aardappelen aan het oogsten waren, maar zouden zichzelf hebben kunnen bevrijden. De families van de kinderen dienden een klacht in tegen onbekenden. De politie kamde de omgeving uit en zocht getuigen die de camionette zouden hebben gezien. "We onderschatten deze zaak niet", meldde burgemeester Pierre Carton. "Maar er is geen reden tot paniek."