Exclusief voor abonnees Kinderartsen lanceren coronaspel 12 mei 2020

De nakende heropening van de scholen gaat in veel gezinnen gepaard met stress. Om dat gevoel het hoofd te bieden, heeft de Vlaamse vereniging voor Kindergeneeskunde een coronaspel in het leven geroepen. Met ludieke filmpjes leren kinderen en ouders hoe ze corona het hoofd kunnen bieden. Zo is de eerste regel 'handen wassen' en wordt de kinderen meteen gevraagd een eigen filmpje op te nemen. Koen Crucke, meneer Spaghetti, toont alvast hoe hij dat doet en hangt daar een serenade aan vast. Ook de tip rond 'afstand houden' is speels opgevat en wordt ondersteund door Katja Retsin en Jan Schepens. Ook het derde filmpje 'Open het raam tijdens de speeltijd'staat al online. Alle info: vvkindergeneeskunde.be/coronaspel