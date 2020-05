Exclusief voor abonnees Kinderartsen: "Iedereen kan veilig naar school" 02 mei 2020

De Belgische kinderartsen benadrukken dat kinderen veilig terug naar school kunnen. Dat stellen ze gezamenlijk na berichten over verschillende gevallen van de Kawasaki-ziekte bij jonge kinderen. Dat is een ziekte waarbij kinderen koorts kunnen ontwikkelen, rode uitslag krijgen, braken en misselijk worden. In ons land zijn er zo een aantal gevallen vastgesteld, net zoals in Frankrijk en Groot-Brittannië. Volgens de kinderartsen is het nog onduidelijk of er een verband is met Covid-19, waarover de huidige wetenschappelijke informatie overigens geruststellend is: slechts weinig kinderen worden er ziek van. "Indien uw kind hoge koorts heeft, suf of slap is, of u om een andere reden ongerust bent, dient u - net zoals anders - contact op te nemen met uw arts", raden ze nog aan.

