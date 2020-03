Exclusief voor abonnees Kinderarbeid op plantages van Starbucks en Nespresso 03 maart 2020

De Amerikaanse koffiehuisketen Starbucks en koffiegigant Nespresso zijn in opspraak gekomen voor kinderarbeid. Volgens een reportage van de Britse zender Channel 4 werken er op koffieplantages waar zij hun bonen halen kinderen onder de 13 in mensonterende omstandigheden. Het documentaireprogramma 'Dispatches' bezocht zeven plantages die aan Nespresso leveren en vijf die gelinkt zijn aan Starbucks. Op elke boerderij troffen ze kinderarbeid aan. Kinderen moeten er 40 uur per week bonen plukken voor nog geen 6 euro per dag. Volgens de documentairemakers zagen sommigen er niet ouder dan 8 jaar uit. Ze worden betaald per gewicht van de geplukte bonen en zeulen vaak met zakken van 45 kilogram.

