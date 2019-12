Exclusief voor abonnees Kinderafdelingen ziekenhuizen hebben handen vol met RSV 19 december 2019

00u00 0

De kinderafdelingen van de Vlaamse ziekenhuizen hebben de handen vol met patiëntjes tot twee jaar die zijn opgenomen met een luchtweginfectie, meestal veroorzaakt door het respiratoir syncytieel virus of RSV. In het Mariaziekenhuis Noord-Limburg in Pelt is zelfs een opnamestop ingevoerd, maar dat lijkt eerder een uitzondering. Andere ziekenhuizen melden dat de RSV-piek over z'n hoogtepunt is en dat vooral eind november, begin december een moeilijke periode was. Op maandag en dinsdag mochten nog 21 patiëntjes het OLV-ziekenhuis in Aalst verlaten. De gemiddelde opnameduur is drie tot vier dagen, al zijn er ook kinderen met zware ademhalingsproblemen die twee weken gehospitaliseerd blijven.

