Kind van 2 op kousen weggelopen 05 maart 2018

Een vrouw uit Stene, bij Oostende, beleefde zaterdagavond de ergste nachtmerrie die een moeder zich kan voorstellen. Rond 21 uur merkte ze plots op dat haar zoontje verdwenen was uit haar woning langs de Seringenstraat. Het kindje had op eigen houtje de keukendeur geopend en was naar buiten gewandeld. De vrouw belde in paniek de politiemaar kreeg gelukkig quasi meteen goed nieuws. "Voorbijgangers hadden het jongetje op straat aangetroffen op zijn kousen", zegt commissaris Carlo Smits. "De moeder was een klein moment onoplettend geweest en werd door één van onze ploegen snel met haar kind herenigd." (SDVO)