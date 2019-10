Exclusief voor abonnees Kind valt in slaap op vloer: boze mama dient klacht in tegen crèche 12 oktober 2019

Het beeld moet de begeleidsters van een kinderdagverblijf in Sint-Genesius-Rode hebben vertederd, want ze stuurden deze foto naar de ouders van een meisje dat op de vloer in slaap gevallen was. Maar de mama van het kindje ziet dat anders en reageert woedend. "Het dierbaarste wezentje voor ons op aarde wordt slapend achtergelaten onder een stoel met haar hoofdje eerst tegen de grond en half bloot op een koude tegelvloer!!! Ik ben zo razend en benieuwd wat hieraan gedaan zal worden... waar is de goede zorgende aard van de mens gebleven??", schrijft ze op Facebook. Ze tilt zo zwaar aan het feit dat het kind al spelend en zonder toezicht in slaap gevallen zou zijn, dat ze een klacht indient bij Kind en Gezin. Dat start een onderzoek. "We zoeken uit wat er juist gebeurd is, maar er zijn op dit moment geen signalen om de crèche meteen te sluiten", zegt Kind en Gezin-woordvoerster Nele Wouters. De ontstemde mama zocht en vond een andere opvangplaats. (BKH)

