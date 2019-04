Exclusief voor abonnees Kind met Down 12 april 2019

Eindelijk eens iemand met een zweem van commentaar op 'Down the road' ("'Down the road' is prachtig. Maar vaak gaat het véél moeilijker", krant van 10/4). Cyriel, het zoontje van Johanna, is nog maar 6 en ze ziet nu al in dat haar pad niet over rozen zal gaan. Mijn zoon met Down is 38, heeft een IQ van 23, kan niet lezen, draagt nog altijd een pamper en moet voor alles geholpen worden. Hij gaat éénmaal per week sporten in een vereniging voor mentaal gehandicapten, en van de 30 leden zie ik er maar 2 die misschien in aanmerking zouden kunnen komen voor die alomgeprezen uitzending. Waarom alleen de besten in beeld brengen, en daardoor de goegemeente een rad voor ogen draaien, dat het allemaal zo fijn is, een kind met Down?

