Kind met donkere huid of accent vaker gepest én vaker pester 10 juli 2018

Wie een accent heeft of een donkere huid, wordt vaker gepest op school. Waar 'slechts' 8,6% van de scholieren zonder migratieachtergrond aangeeft dat ze hier het afgelopen jaar slachtoffer van werden, is dat bij degenen met migratieachtergrond 13,3%. In witte concentratiescholen ligt dat laatste cijfer nog hoger: 15%. Dat blijkt uit onderzoek van KU Leuven-doctorandus Jop Van der Auwera, die 1.808 scholieren ondervroeg in dertien Vlaamse en Brusselse scholen. De onderzoeker schrijft het verschil toe aan het 'anders-zijn', bijvoorbeeld via afwijkende klederdracht. Opvallend is dat 11,3% van de jongeren met migratieachtergrond toegeeft zélf pestgedrag vertoond te hebben, tegenover 3,1% van de andere leerlingen. "Door te pesten trachten ze aanzien te verwerven bij de meerderheidsgroep", luidt de verklaring.

