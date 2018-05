Kind & Gezin screent oogjes met smartphone 09 mei 2018

Bij Kind & Gezin zullen ze de ogen van jonge kinderen voortaan screenen met een app. Omdat daar een goede smartphonecamera voor nodig is, krijgen de 700 verpleegkundigen een iPhone 7. De tests, waarmee afwijkingen worden opgespoord die op termijn tot en lui oog kunnen leiden, gebeuren al sinds 2013, maar de apparaten die daarvoor gebruikt werden, waren aan vervanging toe. De nieuwe app is in de VS ontwikkeld. Kind & Gezin wordt de eerste Europese gebruiker van de technologie. Elk jaar worden meer dan 90.000 baby's en peuters aan de test onderworpen - iedereen komt aan de beurt op 15 maanden én op 30 maanden. Specifiek screent de app op bij- en verziendheid en of er een verschil is tussen beide ogen.

