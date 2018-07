Kind (10) valt in water en blijft minuten onder kajak liggen 02 juli 2018

00u00 0

Een tienjarig meisje uit Maasmechelen is zaterdagmiddag met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht, nadat ze tijdens een kajaktochtje in de Maas was beland. Het kind lag zo'n drie minuten onder haar bootje en kon zichzelf niet meer bevrijden. Toen de hulpdiensten haar uit het water haalden, ademde het meisje nog. Toch werd ze voor de zekerheid verder verzorgd in het ziekenhuis. Momenteel is ze aan de betere hand. (BVDH)