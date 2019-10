Exclusief voor abonnees Kimeli naar halve finale 1.500m 04 oktober 2019

Halve finale voor Isaac Kimeli op de 1.500m. Kimeli finishte in een race vol valpartijen als zevende, maar werd opgevist met één van de snelste verliezende tijden (3:37.87). "Het was geen gemakkelijke wedstrijd, maar ik ben blij dat ik door ben", zei Kimeli na afloop. "In de halve finale kan er veel, al is het niveau hier heel hoog." Ismael Debjani (3:39.11) is uitgeschakeld.