Exclusief voor abonnees Kimeli komt er niet aan te pas op 5.000m 01 oktober 2019

Gegokt en verloren: Isaac Kimeli finishte gisteren als allerlaatste in de finale van de 5.000m, in 13:44.29. Op papier als voorlaatste omdat Filip Ingebrigtsen uit de race stapte. Kimeli had gehoopt op een tragere en tactische finale maar daar dachten de Ethiopiërs en Kenianen anders over. "Mijn trainer deed nog teken om op te schuiven maar het ging niet", bekende de 25-jarige Belg van Keniaanse origine. "Ik was op. Maar ik mag trots zijn, denk ik, want ik heb tegen de besten van de wereld gelopen." De Ethiopiër Muktar Edris verlengde zijn wereldtitel, hij finishte in 12:58.85, voor zijn landgenoot Selemon Barega (12:59.70) en de Canadees Mohammed Ahmed (13:01.11.). Vandaag beslist Kimeli of hij nog de 1.500m zal lopen

