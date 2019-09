Exclusief voor abonnees Kimback Welkom in het weekend 14 september 2019

00u00 0

Hoe gaat dat straks voor óns zijn, gewone moeders? Want los van het sportieve luik heeft de comback van Kim Clijsters een maatschappelijke symboliek. Drie kinderen op de wereld zetten, even er tussenuit, en dan de raket weer opnemen en gáán. Dan ga je toch een beetje vergelijken, zelfs al ken je niks van tennis. Terugdenken aan je eigen "comeback op het werk", al werd dat toen allemaal niet zo glamoureus benoemd. Op een dag stond je gewoon weer aan de ingang, zoekend naar je badge of naamplaatje, in een handtas die intussen zat volgestouwd met tutjes, een autootje van Matchbox en een reservepamper. Je rook naar erwtensoep met spekjes, want je had om 6u50 al het avondeten staan maken, je wist maar nooit hoe laat je weer thuis zou zijn. In de toiletten poetste je wat spuug van je blouse, en iemand zei, terwijl hij je kruiste in de gangen: 'Zie daar! Terug van vakantie?' Het was wennen, en de eerste avond was je kapót, waarop je in de nacht nog twee keer borstvoeding gaf.

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis