Kimback maakt iedereen blij

Kim Clijsters die haar comeback maakt in het proftennis: wie had dát verwacht? Toen de Limburgse twee weken geleden op de US Open geëerd werd, betrad ze het tenniscourt nog in een blauwe jurk. Als ze eind januari haar opwachting maakt op de Australian Open, zal het in een sportoutfit zijn. Haar leeftijd, 36 jaar, en het feit dat ze mama is van drie kinderen, hoeven geen bezwaren te zijn: Serena Williams is één jaar ouder en eveneens moeder, en zij haalt nog vlot grandslamfinales. Clijsters - die al enkele maanden in het geheim aan haar fysiek werkt - is voorzichtig ambitieus. "Ik doe dit niet om de toerist uit te hangen. Ik wil er weer 100% voor gaan, al hoef ik mezelf ook niet meer te bewijzen. Ik ben nuchter genoeg om te beseffen dat de kans klein is dat mijn comeback even vlot zal verlopen als in 2009." Toen won ze als jonge mama meteen de US Open. Uiteindelijk zou ze haar carrière in 2012 "definitief" afronden met vier grandslamtitels achter haar naam. Lonkt daar een vijfde aan de horizon?

