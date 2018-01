Kim Meylemans (skeleton) zeker van Winterspelen 00u00 0

Kim Meylemans (21) finishte gisteren als 17de op de WB-manche skeleton in het Zwitserse Sankt Moritz, haar slechtste resultaat van het seizoen. Na twee runs klokte ze af in 2:21.23, 1.79 trager dan de Oostenrijkse Janine Flock. In de WB-stand zakt Meylemans na zeven manches wel naar de negende plek, maar ze verzekerde zich wel van haar ticket voor de Winterspelen.

