Exclusief voor abonnees Kim Mestdagh: eerste jaar WNBA, eerste titel 12 oktober 2019

00u00 0

Niet alleen Emma Meesseman beleefde een droomjaar in de WNBA, ook Kim Mestdagh deelde in de vreugde. Ook al speelde de 29-jarige shooting guard geen minuut in de Finals tegen Connecticut - Ann Wauters in 2016 ook niet toen ze met de LA Sparks de titel won - ze mag ook een kampioenschapsring ophalen. En zeggen dat Mestdagh de cut in Washington bijna niet haalde. Maar coach Thibault rekende op haar om de kwaliteit van de trainingen op te trekken. "Ik had op voorhand gezegd: ik kan niet ontgoocheld zijn. Vijf minuten, twee minuten of één minuut - het is oké", zo zei ze ons voor de play-offs begonnen. "Ik had nooit gedacht dat ik in de WNBA zou raken en al helemaal niet bij een ploeg die eerste staat, dus het is nu al onvergetelijk voor mij. Als we winnen, dan zou dat echt een topjaartje zijn voor mij." Een topjaartje dus. (VH)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen