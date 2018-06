Kim Kardashian krijgt gevangene vrij 07 juni 2018

Donald Trump heeft presidentiële genade verleend aan drugsveroordeelde Alice Marie Johnson (63). Hij doet dat een week nadat tv-ster Kim Kardashian bij hem kwam pleiten om haar vrij te laten. De vrouw had in 1996 levenslang gekregen voor een relatief licht drugsfeit, zonder geweld. Het is nog onduidelijk wanneer Johnson vrij zal komen. Als reactie op de beslissing twitterde Kardashian dat dit het "beste nieuws ooit" is.