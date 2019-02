Kim Kardashian kan zo'n potje wel gebruiken 13 februari 2019

00u00 0

Zelfs voor schoonheidskoningin Kim Kardashian (38) is een gladde huid niet vanzelfsprekend. In een openhartige bui deelde ze foto's op Instagram. Daarop is te zien hoe de tv-ster lijdt aan psoriasis: een huidziekte die schilferigheid en rode plekken veroorzaakt. "Psoriasis is the sh*ts", schrijft ze bij een selfie waarop de plekken behandeld zijn met een krachtig Chinees kruidengoedje. Bij de vlekken op haar benen schrijft ze "sexy". Kardashian zegt volop op zoek te zijn naar dé manier om de huidaandoening onder controle te krijgen. Zo heeft ze een lichtbak voor uv-therapie en drinkt ze sinds haar bezoek aan de Chinese kruidendokter een speciaal drankje. "Twee keer per dag. En het is zo smerig! Ik hoop dat het werkt, ik merk het over zes weken."

HLN