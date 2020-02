Exclusief voor abonnees Kim kan nog knokken 18 februari 2020

Gewonnen heeft ze niet, de wereld overtuigd wél. 7,5 jaar na haar laatste match bewees Kim Clijsters dat ze nog verdomd goed met een racket overweg kan. Na anderhalve set zoeken en tasten, zagen we 'vintage Clijsters'. Grinta, goesting, glijden en geweldige forehands. Garbiñe Muguruza, Australian Open-finaliste, moest alle zeilen bijzetten om de 36-jarige mama van drie af te houden. Dat lukte pas via een tiebreak. "Ik ben blijven knokken", zei Clijsters. Nog wat werken aan haar opslag, en dan kan deel twee van haar grote comebackavontuur, over twee weken in Mexico, alleen maar nóg beter worden, toch?

