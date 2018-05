Kim Jong-un wil Trump nog steeds ontmoeten 28 mei 2018

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un wil nog steeds een top organiseren met Amerikaans president Donald Trump. Dat heeft de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in gezegd, met wie Kim zaterdag een onaangekondigde ontmoeting had. De bijeenkomst moest normaal plaatsvinden op 12 juni, maar donderdag blies Trump de top af omwille van de "openlijke vijandigheid" van het communistische regime in Pyongyang. Intussen is een Amerikaanse delegatie aangekomen aan de grens tussen Noord- en Zuid-Korea om verder te onderhandelen.