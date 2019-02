Kim Jong-un reist 4.500 km met trein om Trump te ontmoeten 27 februari 2019

00u00 0

Vandaag starten Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump in Vietnam met hun tweedaags nucleair topoverleg. De Noord-Koreaan legde daarvoor 4.500 kilometer af met zijn gepantserde trein. Een reis van drie dagen, naar de Vietnamees-Chinese grensplaats Dong Dang. De overige 170 kilometer gingen in konvooi over de weg. Rond 5 uur Belgische tijd kwam hij gisterochtend aan in Hanoi, waar de tweedaagse top vandaag start. Donald Trump landde daar gistermiddag met Air Force One.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN