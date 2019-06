Exclusief voor abonnees Kim Jong-un krijgt brief van Amerikaanse president 24 juni 2019

Kim Jong-un zegt dat hij een persoonlijke brief heeft gekregen van de Amerikaanse president Donald Trump. Over wat Trump heeft geschreven, lost de leider van Noord-Korea niks. Aan de staatsmedia vertelde hij alleen dat het om een "ernstige boodschap" gaat en dat hij die "ernstig zal overdenken". Hij noemde de inhoud van de brief "uitstekend" en had ook lof voor het "politieke beoordelingsvermogen" en de "uitzonderlijke moed" van Trump. Ondanks directe gesprekken op het hoogste niveau blijft de relatie tussen Noord-Korea en de VS gespannen. Een tweede top tussen Kim Jong-un en Trump draaide eind februari op niets uit. (SVB)