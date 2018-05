Kim en Trump zien mekaar mogelijk tóch, dankzij Zuid-Korea 29 mei 2018

Mogelijk komt er dan toch een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De top op 12 juni in Singapore zou doorgaan, en ook de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in zou er verwacht worden. Zondag kwamen Amerikaanse diplomaten aan in Noord-Korea voor voorbereidende onderhandelingen. Eerder had Trump de plannen afgeschoten vanwege Noord-Korea's "openlijke vijandigheid". Enkele dagen later klonk er echter verzoenende taal, en ook Pyongyang zei nog altijd tot een ontmoeting bereid te zijn. Afgelopen zaterdag zagen de leiders van de beide Korea's mekaar al.