Waar sta je met je slimme kilometerheffing als je weet dat arbeiders uit de Kempen al om zes uur 's morgens richting Antwerpen vertrekken om de file enigszins voor te zijn, maar al in Ranst stilstaan, terwijl de kilometerheffing voor de vrachtwagen loopt (die trouwens óók in de file staat)? Het wordt hoog tijd dat men kijkt wie er in de file staat en waarom en zoek hier een oplossing voor.

Heidi Sneyers

