Exclusief voor abonnees Kilometerheffing vergroent vrachtwagenpark in sneltempo 02 juli 2019

65 procent van de vrachtwagenkilometers op de Belgische snelwegen wordt afgelegd met een motor die aan de meest milieuvriendelijke uitstootnormen voldoet. Drie jaar geleden was dat nog maar 29%. De vergroening van het vrachtwagenpark kwam er door de kilometerheffing: de tarieven bevoordelen immers de meest milieuvriendelijke voertuigen. Van een verschuiving naar spoor of waterweg is er echter amper sprake.