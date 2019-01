Kille buien HET WEER 17 januari 2019

Vandaag krijgen we een wisselvallige dag. Er trekt een hele reeks buien over het land, van regen, korrelsneeuw of natte sneeuw. In de Ardennen kan die ook een tijdje blijven liggen, bij maxima rond 2 of 3 graden. In Vlaanderen zitten de maxima rond 5 graden en er staat daarbij een matige tot vrij krachtige west-noordwestenwind die het veel kouder doet aanvoelen.

