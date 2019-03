kikker wordt vraagteken E3 zwicht: 05 maart 2019

De organisatie van E3 BinckBank Classic Harelbeke haalt de kikker van zijn affiche. In een statement maakte de internationale wielerunie UCI enkele dagen geleden ethisch bezwaar tegen de affiche, waarop twee gebodypainte dames samen een kikker vormen. "De UCI strijdt al jaren voor een gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Daarom vraagt de UCI aan de organisator om de campagne te verwijderen. Als dat niet gebeurt, overweegt de UCI een procedure bij haar juridische instanties." De organisatie van de wielerkoers geeft nu toe aan die eis. Op de website werd de kikker vervangen door een groot vraagteken. "We hadden al 82 van de 148 banners uitgehangen", zegt Jacques Coussens, PR-verantwoordelijke bij E3 en bedenker van de affiche. "We zijn nu op zoek naar een oplossing voor die banners." Coussens begrijpt de verzuchting van UCI nog steeds niet. "Die banner is niet vrouwonvriendelijk. Er staan twee gebodypainte dames op die niet eens naakt zijn. Maar ja, UCI is baas. Die organisatie bepaalt álles, dus we luisteren best." (JME)

