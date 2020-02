Exclusief voor abonnees Kiki Bertens: "Hopelijk krijg ik nog een kans tegen Clijsters" 18 februari 2020

Kiki Bertens (WTA 8) was de reden waarom Clijsters gisteren tegen Muguruza speelde. De Nederlandse topper die zondag het toernooi van Sint-Petersburg voor de tweede keer op rij op haar naam schreef, zegde af voor Dubai, waar ze tegen haar jeugdidool was uitgeloot. Ondanks de vermoeidheid op zondag had Bertens nog getwijfeld om naar de Verenigde Arabische Emiraten af te reizen toen ze de naam van haar tegenstandster had opgemerkt. "Ergens was het wel een mooie kans om tegen haar te spelen. Ik keek vroeger niet veel tennis, maar als ik iemand volgde, was het Kim. Haar vechtlust, agressief tennisspel en voetenwerk maakte het voor mij aangenaam om naar haar te kijken. Maar ik moet nu luisteren naar mijn lichaam, ik zit er redelijk door. Hopelijk krijg ik nog een kans om tegen haar te spelen." (FDW)

