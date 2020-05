Exclusief voor abonnees Kijktips via Instagram, met de hulp van dochter 20 mei 2020

Ook Jan Verheyen zit dezer dagen thuis, maar voor een filmliefhebber kan een quarantaine eigenlijk nooit lang genoeg duren. Omdat er zoveel op televisie en streamingsdiensten te zien is, deelt hij kijktips via Instagram. "Dat is heel fijn, vooral omdat ik het samen met mijn dochter doe, die de filmpjes monteert", zegt Verheyen. "We hebben een green screen gekocht waarop we foto's en filmpjes tonen terwijl ik iets aanbeveel." Tot voor kort gebeurde dat dagelijks. "Maar nu de school weer begint, zijn we van plan elke maandag en vrijdag een filmpje online te plaatsen. Er is zo'n groot aanbod, en ik merk dat mensen een leidraad appreciëren. Al zijn dat geen honderden reacties hoor, maak je geen illusies. (lacht)" (DBJ)

