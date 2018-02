KIJKTIP: Alloo tussen de nachtraven die uw krant drukken LUK ALLOO LAAT ZIJN SLAAP VOOR 'HET LAATSTE NIEUWS' Jolien Boeckx

15 februari 2018

00u00 0 De Krant Het wordt een speciale aflevering van 'Alloo in de nacht' vanavond, want hij brengt een nachtje door in de drukkerij van 'Het Laatste Nieuws'. In minder dan zes uur tijd worden er 319.000 kranten gedrukt én in winkelrekken over heel Vlaanderen gelegd. "Zó indrukwekkend", zegt Luk.

U moet wel eventjes geduld hebben tot het vierde deel van de aflevering. Want pas nadat Luk Alloo op pad is gegaan met de nachtraven van Infrabel, een bezoekje brengt aan Eddy in zijn danscafé Poco Loco in Kortrijk en vervolgens langsgaat bij een Antwerpse bar die alle dagen van de week de klok rond geopend is, stapt hij om 2 uur 's nachts het Eco Print Center (EPC) in Lokeren binnen. Dat is de drukkerij van 'Het Laatste Nieuws'. "Het beste is altijd het dessert, hé", lacht Alloo. Hij mengt er zich tussen de drukpersen en "de mannen met oog voor detail". "Letterlijk, want zij bekijken élke pagina van de krant tot in detail. Staat er ergens een foto of letter niet scherp genoeg, dan leggen ze de persen stil om te corrigeren. Echt tot op de seconde wordt daar gewerkt. Fantastisch."

Enthousiast

"Bovendien moeten ze tegen een strakke deadline werken", vertelt Luk. Vanaf 23.30 uur schieten de drukpersen in gang, met een snelheid van 40.000 kranten per uur. Tegen 3.30 uur - in het weekend ligt de deadline op 4 uur - moeten er 319.000 kranten klaar zijn. Daar zitten 256.000 exemplaren van 'Het Laatste Nieuws' tussen - goed voor 22 verschillende regionale edities - samen met 37.000 stuks van 'De Morgen' en 26.000 van 'De Tijd'. "Slechts een uurtje is er om ze nadien allemaal te bundelen. Want om 5 uur vertrekken ze met de chauffeurs naar krantenwinkels en supermarkten over heel Vlaanderen. En om 6 uur liggen al die kranten al in de rekken. Zó indrukwekkend."

Alloo is duidelijk onder de indruk van zijn bezoek. "Ik rij heel vaak op de E17 langs de drukkerij. Wat daar achter de deuren gebeurt, lijkt evident - net zoals bijvoorbeeld een ziekenhuis dat 24 op 24 uur draait. Je stelt je daar geen vragen bij. Tot je het allemaal van dichtbij mag meemaken." Bij EPC werken 102 mensen. Sommigen zijn al meer dan 30 jaar in dienst. "Geen grijze muizen die gebukt gaan onder het nachtelijke regime, integendeel. Allemaal sympathieke mensen die eens graag lachen. En die daar duidelijk met plezier élke nacht staan, ook op zondag", aldus Alloo. "Ik merk dat enthousiasme bijna bij alle mensen die ik 's nachts aan het werk gezien heb. Die kiezen echt om te werken op het moment dat iedereen slaapt. Respect." Voor Luk zelf blijft het 'gelukkig' bij een reeks van tien afleveringen, nu al voor het tweede seizoen. "Net zoals de mensen met de nacht moe worden of een dipje krijgen tijdens het werk, heb ik dat ook. Vooral omdat ik nu 'Alloo in de nacht' met 'Alloo bij' combineer."

Dipje rond 3 uur

"Ik werk van 23 tot 5 uur 's nachts voor het ene programma, en dan moet ik om 11 uur alweer paraat staan voor de opnames van het andere. Mensen die enkel met de nacht staan, nemen die structuur op in hun organisme. Omdat ik zoveel mix, is dat allesbehalve zo", lacht hij.

"Rond 3 uur 's nachts krijg ik mijn dipje. Maar ik probeer gezond te eten en te slapen wanneer ik kan." Tot half maart duren de opnames voor beide programma's nog. Volgt er dan verlof? "Helaas... In april starten de opnames voor 'Alloo en de liefde' al. Pas in de zomer zal ik voor het eerst vakantie kunnen nemen. Maar hé, dan heb ik iets om naar uit te kijken. (lacht)"

Alloo in de nacht

VTM • 21.25 uur