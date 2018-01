Kijken naar junkfood doet vettiger eten 00u00 0

Kinderen die meer dan drie uur per dag naar commerciële tv kijken, eten veel ongezonder dan kinderen die weinig tv-kijken, zo blijkt uit onderzoek van de Britse antikankerliga. Per week grijpen ze gemiddeld naar tien extra snacks, zoals chips, koekjes of frisdrank. Dat zijn er 500 in een jaar tijd. Voor kinderen die tv-kijken zonder reclame, zag men geen verschil.

