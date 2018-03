Kijk uit voor de Rosse Maan! 31 maart 2018

Hij was een beginner. Dat zag ik aan wat hij in Eurotuin in zijn winkelkarretje had gelegd, de manier waarop hij pakjes zaad bekeek ('Zaaien in april. Is dat dan begin of eind april?') en de boeken die hij vastnam. Ik hield de man een beetje in het oog, zoals je merkt. Ik zag het ook een beetje aan de blik van zijn vrouw, die belangstelling veinsde en zich afvroeg of die tuinmanie een bevlieging was. ("Alsof er in huis nog geen werk genoeg is!") Hij vertrok uiteindelijk met drie boeken richting kassa en volgens mij het vaste besluit om elk van die boeken uit het hoofd te leren alvorens hij één zaadje in de grond liet vallen - hij leek me het érg grondige type. De wetenschapper, de controlefreak.

