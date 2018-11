Kijk eens door het raam... van het ISS 06 november 2018

00u00 0

Zelfs astronaut Tim Peake geeft toe dat het zicht door het venster van het International Space Station (ISS) er soms een beetje onwerkelijk en zelfs kunstmatig uitziet. De Britse astronaut kwam met nooit eerder getoonde beelden van hoe hij de wereld zag tijdens zijn opdracht in het ISS. De nieuwe foto's tonen onder andere de maan en haar vele rokende kraters, maar ook de fascinerende lichtstralen in de atmosfeer. Peake zegt dat het tijdens zijn186 dagen tellende missie voor de ESA in het ruimtestation on mogelijk was om niet gehypnotiseerd te raken door de spectaculaire beelden van onze fragiele planeet. De ongelofelijke beelden worden vrijgegeven ter gelegenheid van de 130ste verjaardag van het National Geographic Magazine. (SPK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN