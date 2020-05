Exclusief voor abonnees Kiezen tussen Amstel Gold Race en Gent-Wevelgem 06 mei 2020

00u00 0

De Amstel Gold Race en Gent-Wevelgem op 10 en 11 oktober: dat wordt kiezen voor de klassieke coureurs. "Je kan die twee wedstrijden niet allebei rijden", zegt Greg Van Avermaet. "Want dan dreig je twee keer naast de prijzen te vallen. Als je een resultaat wil rijden, zal je moeten kiezen. Ook omdat twee zulke zware wedstrijden samen een probleem kunnen zijn voor de koersen die volgen, zoals de Ronde van Vlaanderen. Je moet op tijd gerecupereerd geraken. Ik wil en kan die keuze nu nog niet maken. Ik vind het twee mooie wedstrijden die ik allebei heel graag rijd. Voor mij is dit het grootste pijnpunt op de kalender, maar ik begrijp het: het is niet simpel om wedstrijden van zeven maanden in drie maanden te organiseren. De keuze tussen de BinckBank Tour en Luik-Bastenaken-Luik ligt in dezelfde lijn. Die zou ik ook liefst allebei rijden, maar als ik nu moet kiezen, zegt mijn hart 'Luik'. Omdat het een Monument is."

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen